Kim Kardashian rompe su silencio sobre la enfermedad mental de Kanye West

La socialité Kim Kardashian habló abiertamente sobre la salud mental de su esposo Kanye West, quien padece trastorno de bipolaridad.

La hija de Kris Jenner reveló que el polémico rapero no lleva un tratamiento,ya que, para él, estar medicado no es una opción.

"Creo que estamos en un buen lugar con eso por ahora. Es un proceso emocional, por seguro. Por ahora todo está realmente calmado. Para él, estar bajo medicación no es realmente una opción, porque eso solo cambia cómo es él. Viajar mucho lo desencadena, por lo que ya no viaja tanto como antes. Pero, honestamente, no quiero hablar por él, porque no estoy dentro de su mente", dijo la empresaria a la revista Vogue.

Asimismo, Kim se pronunció sobre los ácidos comentarios que viene recibiendo por supuestamente no ayudar a su pareja.

"Como si fuera mi culpa si hace o dice algo con lo que no están de acuerdo. Ese es mi esposo, comparto cada opinión que tengo y le hago saber cuando algo está mal".

En junio del año pasado, Kanye West reveló que fue diagnosticado con una enfermedad metal, pero no quiso sientan pena por él, pues consideró a su mal como un "superpoder".

En otra parte de la entrevista para la revista Vogue, la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ reveló que está harta de que todos hablen sobre su derrier.“Me gustaría que no se enfocaran en mi trasero todo el tiempo. Me encantan las curvas, pero no amo mi trasero y mis caderas son muy grandes. Tengo muchas inseguridades”.