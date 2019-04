¿Angelina Jolie busca reconciliación con Brad Pitt?

La prensa británica no habla de otra cosa: Angelina Jolie busca limar asperezas y un acercamiento con su expareja, el actor Brad Pitt.

Según The Sun y otros medios ingleses, "Angelina le ha dejado claro a Brad Pitt que quiere volver a tener una relación con él" y por ese motivo, está 'alargando', las negociaciones de divorcio con la esperanza de una reconciliación. "A ella le gustaría que volvieran a ser una familia y no parece ser capaz de seguir adelante. Es por eso que le está haciendo tan difícil a Brad cada detalle de su divorcio", manifestó una fuente.

Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que a Brad Pitt no le interesa volver a reunirse con su ex, pero desea mantener una relación amistosa con Angelina Jolie por el bien de sus hijos: "Él solo quiere que todo esté arreglado, en realidad, esto podría haber sido hace más de un año, pero ella no se decide".

Tras la mediática pugna de los actores por la tenencia de sus seis hijos, Angelina Jolie consiguió la custodia completa y por eso se le ve seguido junto a Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) y los gemelos de 10 años de edad Knox y Vivienne, mientras que las visitas de Brad Pitt a sus hijos se realiza de manera privada, según se acordó con la corte de familia de Los Ángeles.