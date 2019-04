Mario Hart se enfrenta en duelo de rap junto a Magaly con fuertes calificativos en vivo

Magaly Medina continúa generando gran controversia con su programa 'Magaly TV, la firme', donde contó con la presencia de Mario Hart en la última edición de su espacio de ATV. El exchico reality llegó recién de Chile tras ganar un importante premio.

Para demostrar su habilidad en la conducción de vehículos, Mario Hart ingresó al set del programa de ATV con un pequeño auto; sin embargo, terminó arremetiendo contra la conductora por dejarlo esperando durante 3 horas fuera del estudio.

El 'chato' Hart ingresó al programa con la canción de 'La Faldita' de Leslie Shaw, y no dudó en dar pasos de baile. ''Una bromita, pues, chato, tú sabes que acá te queremos un montón, además la Korina no se molesta'', dijo Magaly en tono de broma, por ello, el piloto de autos no dudó en dar unos pasos de baile y dejó en claro que dormiría en el sofá.

La batalla de rap entre Magaly y Mario Hart

El mejor momento de la entrevista llegó cuando Magaly Medina y Mario Hart se enfrentaron en vivo en un divertido duelo de rap, donde ambos personajes se lanzaron fuertes ataques en vivo, provocando las carcajadas de todos los miembros de la producción del programa.

El excombatiente no dudó en atacar a Magaly, indicando que en un programa pasado salió un poco subida de copas. Ante los comentarios, Magaly no dudó en responder con fuerza: "Que bueno marito, ya controlas tus hormonas y ahora por fin utilizas tus neuronas. Es increíble lo que hace el amor, cambiando por completo a tremendo jugador", dijo la pelirroja contra el corredor de autos.

Por su parte, Mario no dudó en recordarle a Magaly que anteriormente la 'foquita' la dejó plantada en rusia, a lo que la conductora de televisión manifestó que prefiere escuchar la música de Tongo y no la de Hart.