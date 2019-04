“La cucufatería de los 70 es la misma de esta época”

En ficción, Tatiana Astengo está en los setenta, como una peruana que regresa de España a reclamar una propiedad suya que está ocupada. “Yo le dije: Gigio (Aranda), acá hay ‘muchito colorinche’, tiene que haber oscuridad y estaba de acuerdo. De hecho, por eso me llamaron”, nos dijo en la conferencia en Pachacámac mientras era ‘asediada’ por las cámaras de su canal y posaba para decenas de fotos. La actriz fue presentada como protagonista de esta temporada de ‘De vuelta al barrio’.

¿Te interesó más que fuera un personaje que te permitiera crear, al igual que en ‘Al fondo hay sitio’?

Sí, igual y más (sonríe) porque sé que me lo permiten y tienen la confianza de que no soy una loca que viene con ideas locas. Entonces, hay una constante comunicación, estamos haciendo cosas diferentes y arriesgadas también.

Y, obviamente, la idea de cada temporada es mejorar.

Sí, hice mi estudio de campo (sonríe) y vi cómo iba la serie, de qué va, no tenía mucho conocimiento.

El plus es que es una migrante, algo que viviste.

Claro. Viajar para vivir y no viajar de vacaciones es diferente, te cambia el chip, te abre la mente, el corazón, es importantísimo. Yo a los jóvenes les digo: ‘viajen, váyanse’. Me dicen: ‘no pues, ¿y si se olvidan de mí?’ Pues si se olvidan vuelves, empiezas de cero, no pasa nada.

Lo que te pasó, ¿no?

¡Me pasó! En mi época no había nada, la única forma de seguir estudiando era irme.

¿Es cierto que quieres ser guionista?

(Sonríe). Yo no tengo…no sé... ¿talento? pero tengo muchas ideas, llevarlas al papel es lo que me cuesta. Pero siempre está ahí en pendiente.

Decías que tu personaje viene por justicia.

Definivamente no piensa que es una maldita que va a venir a hacer daño por gusto. Siente que con ella se han portado mal.

¿Vas a desmitificar a la villana, entonces?

Sí, pero tú sabes que siempre te van a ver como la mala, ¿no? Sobre todo porque no solo viene a cobrar lo suyo, sino que viene de fuera, con ideas revolucionarias para la época.

Una soltera empoderada.

Sí, una mujer de Europa que hace cosas que acá nadie está acostumbrado. La cucufatería de los setenta sigue siendo la misma de esta época. Y es chévere jugar con eso. La gente no solo se va a reír con el guion, sino que estamos haciendo una denuncia. El “algún día”, “tenemos voto pero aún está la mujer en la cocina”. Esas cosas.

Finalmente, con el premier trabajaron en El elefante desaparecido (2014)y tú eres bastante conocida en Twitter por opinar de política...

Salvador (Del Solar) es muy listo, muy preparado y muy in-teligente, va a hacer un trabajo genial. Le diría que... es muy paciente y diplomático... hay gente con la que uno no puede ser diplomático: los fujimoristas y apristas, así de claro. No se puede ser diplomático con gente tan cínica y rastrera. ¿Si lo eres? Pues pierdes tiempo y el país sigue parado. Pero eso no es de ahorita, ¡cuántos años venimos así! ❖

la clave