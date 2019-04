Magaly Medina enfurece con Anhelí Arias y amenaza con botarle del set

Magaly Medina se cansó de la falta de respeto entre sus invitadas. Anhelí Arias rompió su silencio y se presentó en el set de 'Magaly TV, la firme' para defenderse de las fuertes acusaciones de Shirley Cherres, quien le acusó al novio de intentar violarla en una reciente reunión en su casa.

La exporrista del club 'Sport Boys' estuvo en un enlace telefónico con el programa de Magaly Medina, donde asistió Anhelí Arias para aclarar la situación que la ha puesto en un lío legal con su amiga.

Sin embargo, la periodista estuvo a punto de 'explotar' en vivo tras intervenir, en reiteradas ocasiones, como mediadora de ambas partes. Las figuras de Chollywood tuvieron intercambios de palabras y las cosas casi se salen de control en el programa de ATV.

"Es que si no la dejan hablar. ¡Escuchemos un ratito, por favor! Anhelí, si no puedes dejar el micro y si no puedes hablar, creo que mejor se van todos ustedes a una comisaria o se van a la fiscalia y se defienden ahí, ya. Esto no es un callejón, esta es una denuncia por intento de violación", indicó Magaly Medina.

"Pero además tú cálmate, Anhelí, cálmate, porque el que se tiene que defender es, básicamente, el acusado de violación. El acusado eres tú, pero la que parece tu abogada es Anhelí", acotó la conductora.

Pese a las explicaciones de Magaly Medina, Anhelí Arias continúo interfiriendo ante las argumentaciones de la periodista; sin embargo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' "perdió los papeles" y amenazó por echarlos del set a sus invitados.

"Vámonos a un corte en este momento porque tengo que poner orden aquí, porque de lo contrario no vamos a poder continuar. Por favor, espérame Shirley, en línea; no te muevas, porque acá tengo que tranquilizar los ánimos, antes que yo me pare y los bote a todos(...) Las denuncia por violación, para mí, no son chiste"

Días antes, Shirley Cherres denunció en el programa de Magaly Medina que el novio de Anhelí Arias había intentado violarla en una pasada fiesta realizada en su domicilio. Según la exporrista, su amiga y el novio de ella estuvieron bebiendo durante varias horas en la celebración, pero las cosas dieron un giro al percatarse que el hombre de la animadora estaba realizando algo indebido.

