Mamá de Milett Figueroa desata su furia contra 'Válgame Dios' [VIDEO]

A la mamá de Milett Figuera, Martha Valcárcel, no le hizo gracia que el programa ‘Válgame Dios’ emitiera un informe donde la involucraban a ella y a su hija en un tema de robo.

La señora perdió los papeles y arremetió con contra del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

"Ustedes ganaron un punto de rating cuando meten a Milett Figueroa. Ya se lo regalamos... perfecto, y ahí quedó mi amor. Y no hay más", declaró la mamá de la novel actriz.

Luego de las declaraciones de Martha, Rodrigo González no quiso ser duro con sus comentarios, pero le dejó en claro que tiene idealizada a la expareja de Patricio Quiñonez.

"No pues. Qué feo. Señora Martha, usted cuando se escucha... ya, no voy a decir nada. No, porque es una señora y no necesita que yo diga nada. Con respecto a su hija, la tiene idealizada", declaró 'Peluchín'.

Sin embargo, el presentador no pudo evitar referirse sobre el joven denunciante, quien perdió su trabajo por la queja de Valcárcel.

"Pero hay una persona que ha perdido su trabajo señora Martha. No sé si en algún momento ese ego, ese delirio de grandeza, no sé, eso, ¿no se pone a pensar que una persona perdió su trabajo, en qué lo beneficiaba, ¿cuál era el show? Él quería ayudar, pasarle el POS para darle una facilidad, usted lo malinterpretó. Pero me imagino, por cómo se comporta y procesa usted, que eso nunca lo vio", finalizó.

Como se sabe, Paolo Bendezú, joven que trabajaba para una empresa de envíos, denunció a la señora y a la modelo por robo de un celular.

Según la versión del agraviado, la mamá de Figueroa hizo la compra de un celular, pero tuvo problemas para realizar el pago, por lo que, el joven atinó a grabar lo sucedido.