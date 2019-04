Actriz porno acusa a novio de Jennifer López de enviarle fotos eróticas semanas antes de su compromiso

La actriz porno, antigua y exconejita de Playboy Zoe Gregory reveló que Alex Rodriguez, el novio de la cantante y actriz Jennifer López, estuvo mandándole mensajes de contenido sexual y fotos explícitas durante un mes, desde Navidad hasta finales de enero. Es decir, seis semanas antes de que el deportista pidiera matrimonio a la chica del Bronx.

Zoe Gregory asegura que tiene pruebas de esos mensajes. "Si Jennifer López las quiere, que se ponga en contacto conmigo", dijo al Daily Mail, refiriéndose a los supuestos mensajes en los que el jugador de béisbol le mandaba fotos eróticas y le exigía vídeos a ella. Además, según Gregory, Alex Rodríguez siempre le pedía conocerse en persona o hacer tríos sexuales con alguna "amiga divertida".

"JLo es increíble y no se merece esto. No me parece justo que (Alex) esté haciendo todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio", ha dicho la exconejita quien al parecer nunca llegó a tener un encuentro personal con el beisbolista. Como no es de extrañarse, Zoe Gregory busca hacer negocio con este asunto y prepara un espectáculo porno en el que los asistentes también podrán "preguntarle" sobre sus supuestos encuentros con el deportista.

Alex Rodríguez y Jennifer López se comprometieron en matrimonio el pasado 9 de marzo en las Bahamas cuando él le regaló un impresionante y lujoso anillo. Esta no es la primera acusación de infidelidad contra Alex Rodríguez: Un excompañero de béisbol de los Yankees José Canseco, acusa a Alex Rodríguez de haber engañado a Jennifer Lopez con su exesposa, Jessica Canseco. "Pobrecita, no tiene ni idea de quién es él en realidad", twiteó Canseco en marzo.