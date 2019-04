Sheyla Rojas responde a sus detractores con popular canción [FOTO]

Sheyla Rojas ha sido blanco de críticas tras las revelaciones de su expareja Pedro Moral en el programa 'El valor de la verdad'. En las redes, los usuarios la tildaron de interesada incluso la compararon con Rubí, el personaje de una mujer que se aprovecha del dinero de los hombres.

Por lo que, la conductora de 'Estas en todas' mandó un mensaje a sus detractores a través de una popular canción llamada 'Y se dice de mí'. La letra cuenta la versión de una mujer que cansada de las críticas de la gente les exige que se ocupen en sus vidas.

Junto a una foto donde se aprecia cerca a un espejo, Sheyla Rojas escribió: 'I love you hater', con un emoji de corazón, luego le siguió este mensaje:

"Que si me puse glúteos, que si no me quise casar, que si no digo nada, que si hablo, que si busco a un marido millonario, que si estoy flaca, que si me regalan cosas, que si soy feliz y no llorando, que si no me maquillo o maquillo mucho, que si soy creída, antipática, presumida"

A un lado de la misma publicación resaltó algunas líneas de la canción 'Se dice de mí': "Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Si fea soy, pongámosle que de eso ya, yo me enteré".

Pero Sheyla Rojas no se quedó con las ganas y subió la canción completa en vídeos cortos con la letra y ritmo popular. Sin duda, la conductora se dio tiempo para hacerle frente a las constantes críticas que dañan su imagen.