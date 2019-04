Natalie Vértiz se luce cariñosa con Diego Boneta y Yaco Eskenazi reacciona [FOTOS]

Yaco Eskenazi no habría logrado ocultar sus celos al ver las fotos de Natalie Vértiz junto al actor Diego Boneta, con quien se lució muy cariñosa tras participar en una campaña de una reconocida marca. La modelo y el actor mexicano lucieron increíbles, sin imaginar que recibirían una fuerte respuesta del conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

Como se recuerda, la modelo Natalie Vértiz entrevistó hace poco al actor y cantante Diego Boneta para su canal de YouTube, donde lucieron una gran química tras haber trabajado juntos. El lazo entre los dos modelos no fue del agrado del exchico reality, quien se pronunció al respecto.

“¿El director de la foto te dijo que tenías que poner la mano hasta por acá (el pecho)?”, afirmó Yaco Eskenazi entre risas al ver una de las fotografías. “Esa sí no me gustó mucho, esa apoyando frente con frente si no me gustó mucho”, indicó sobre la segunda imagen donde Natalie y Diego Boneta se lucen juntos.

Sin embargo, pese a su mal comentario, el actor peruano cambió de versión y dejó en claro que no tiene celos del trabajo de su esposa. “Quiero aclarar que no me pongo celoso, al contrario, me llena de orgullo ver a mi esposa trabajando con actores de nivel de Hollywood. Natalie termina de hacer su chamba y viene a casa con su esposo”, manifestó a un medio local.

Como se recuerda, Diego Boneta logró fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie sobre Luis Miguel, la cual logró 'revivir' al cantante ante el público y llevarlo nuevamente a la cima a raíz de su controversial vida trasmitida por Netflix.

Yaco Eskenazi habla tras ampay de su cuñada

Yaco Eskenazi se manifestó respecto a la separación de Gino Pesaressi y la hermana de Natalie Vértiz, quien fue captada en un revelador ampay por el programa 'Válgame Dios' junto a un misterioso joven, a solo un día que el modelo anunciara que ya no están juntos.

“Yo ya sabía que habían terminado la relación, es cosa de ellos”, manifestó el conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'; sin embargo, dejó en claro que no sabía nada sobre la nueva relación de Mariana Vértiz con Nicolás Brandamariz, personaje con quien fue captada por las cámaras de 'Válgame Dios', cuando ambos se estaban besando.

"No sabía que Mariana estaba con nueva pareja, pero tiene derecho a rehacer su vida con alguien, al igual que Gino”, indicó tajante el exchico reality quien dio su respaldo a la hermana de Natalie Vértiz.