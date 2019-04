¿Daniela Darcourt con nuevo amor? Salsera se pronuncia tras difusión de 'ampay'

Luego que 'Válgame Dios' emitiera imágenes donde Daniela Darcourt se lucía muy cariñosa con un misterioso joven, la salsera rompió su silencio para aclarar su situación sentimental.

A pesar de los rumores que han surgido tras la difusión de estas imágenes, la intérprete de 'Señor Mentira' permaneció tranquila y se mostró muy contenta por las buenas nuevas que vienen aconteciendo en su vida, tanto en el plano laboral como en el sentimental.

"Mi vida personal y mi carrera artística están un momento importante y bonito. Han aparecido cosas en mi carrera en el tema de la internacionalización y bueno mi vida personal también está atravesando una situación bonita", manifestó emocionada en una entrevista al diario Ojo.

La exintegrante de 'Son Tentación' sorprendió con sus declaraciones sobre el video del programa de Latina donde aparecía en la Municipalidad de La Molina mientras esperaba para realizar unos trámites, agarrada de la mano y dándose un tierno beso con quien sería su nueva pareja. La ganadora de 'El artista del año' indicó que no considera un 'ampay' las imágenes vertidas por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. "Nunca he tenido historial de 'ampays', ni de estar en escándalo. Estoy limpia y bueno, este tampoco es un 'ampay'", señaló.

Daniela Darcourt reveló que el joven con el que fue captada es la persona con la cual se encuentra saliendo. "Estaba con mi saliente, mi pareja, como quieren llamarlo y bueno, como una persona común y corriente que se ríen, se agarran de la mano y todo lo demás", expresó la salsera.

La cantante aclaró que ella y su saliente continuarán con las muestras de afecto en público, pues no tienen motivo alguno para esconderse. "No es que salió el 'ampay' y ahora me voy a esconder. No tengo por qué esconderme. No estoy matando a nadie, no soy casada, no tengo hijos. Estoy limpia y transparente", refirió.

Daniela Darcourt es captada con misterioso galán en situación comprometedora