Tilsa bloquea a 'Loco Vargas' en Instagram por coqueteos con Yahaira Plasencia

Tildó de 'jugador' al deportista en retiro. La modelo Tilsa Lozano no fue ajena a la polémica amistad que estarían manteniendo Yahaira Plasencia y Juan Manuel 'El loco' Vargas. Se dio a conocer que el futbolista se habría declarado un fiel admirador de la salsera peruana, y no duda en darlo a conocer en la red social Instagram, plataforma donde llena de "me gusta" las fotos más candentes de la cantante.

Tilsa Lozano presentó a su expareja como un 'jugador' y destacó que este no se habría alejado de las malas costumbres del pasado que tantos problemas le trajo. La conductora de televisión quiso mostrar a los televidentes que este vínculo es real y que hay pruebas en Instagram.

Ella pidió prestado un celular para poder ingresar a la cuenta oficial del 'Loco Vargas' en Instagram. Ella confirmó que la cadena de "me gusta" existen. Además, mencionó en vivo que ella no puede ver ningún contenido que el futbolista publica en la red social porque lo tiene bloqueado. Uno de sus invitados le preguntó por esa decisión, pero prefirió no dar una respuesta.

¿Farfán y Vargas están peleados?

Muchos se han preguntado por la existencia de una pelea entre los futbolistas. El programa "Mujeres al mando" reveló que ellos se encuentran distanciados por un problema personal que tienen. La expareja de Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán, habría tomado la decisión de alejarse de su colega hasta llegar a un acuerdo final.

Desde el mes de diciembre Juan Manuel Vargas no publica una foto al lado de su familia, lo cual despierta los rumores de una posible separación de Blanca Rodríguez, la madre de sus hijos.

Tilsa Lozano reacciona a "amistad" entre Yahaira y Vargas

El 'Loco Vargas' se declara admirador de la salsera