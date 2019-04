‘Choca' Mandros arremete contra Pedro Moral en defensa de Sheyla Rojas 

Pedro Moral continúa en el ojo de la tormenta, debido a que algunos personajes de la farándula no dudan en hablar de él desde su participación en 'El valor de la Verdad', como es el caso de 'Choca Mandros'. El amigo de Sheyla Rojas no dudó en salir al frente para despotricar en su contra, con la intención de defender a la modelo.

El conductor de 'Estás en todas' fue entrevistado por Exitosa y dejó en claro que se siente "decepcionado" por la expareja de Sheyla, ya que no se habría portado como un caballero. "Sheyla trabaja desde antes de conocer a Pedro. A mí me decepcionó porque él no era una persona pública, puedes terminar con tu flaca pero no sé qué tanto vas a ir a un programa a contar tus intimidades", sentenció la figura de América Televisión.

Según Choca, la modelo superó la depresión que provocó Pedro tras aparecer en el sillón rojo de Latina, por ello ya habría volteado la página y estará soltera durante un tiempo. Tras ser consultado sobre las críticas de Pedro al canje que consigue Sheyla Rojas, el conductor habló fuerte: "He visto por ahí, pero bueno que le dure. Saben que existen figuras mediáticas que tienen sus 5 minutos, que aproveche", sentenció.

Según Jaime Mandros, el empresario debería cobrarle cada vez que use su nombre en público, ya que se trata de temas de su vida privada, por lo que no deberían estar expuestos en un programa de gran acogida a nivel nacional.

Niega ampay de Magaly Medina

Como se recuerda, el 'Zorro' Zupe reveló que Sheyla Rojas habría llegado a un acuerdo con la periodista Magaly Medina, con la intención de que no sacara a la luz un ampay se la modelo. Ante ello, Choca decidió pronunciarse: "No sé, Sheyla tampoco sabía, le pregunté si era cierto y me dijo ‘no hay nada’. Siempre se va a especular cuando hablan bien en un lugar", indicó para Exitosa.