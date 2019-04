Magaly culpa a 'El valor de la verdad' de dañar investigación de la 'Fiesta del terror'

Magaly Medina sigue detrás de la investigación sobre la denominada "Fiesta del terror", reunión a la que asistieron conocidas modelos y chicos reality que terminó con una denuncia por violación. La figura de ATV mostró nuevas pruebas de las irregularidades que se están dando en el caso.

La popular 'Urraca' volvió a hacer hincapié en el presunto interrogatorio que Nicola Porcella y el empresario Faruk Guillén le habrían realizado a la joven modelo Daniela Arroyo, principal testigo de los abusos que denunció la ex Miss Trujillo. Para Magaly Medina, los involucrados en la 'Fiesta del terror' han asistido al programa de Beto Ortiz, 'El valor de la verdad', para buscar que los "limpien".

"A los violadores a veces los dejan libres, o acusados de violación, por más testimonios que encuentren no pasa nada. Los principales protagonistas se han ido a pasar un polígrafo por un billete y que "aparentemente" les da su bendición. O sea, yo paso el polígrafo de Beto Ortiz y ya, soy inocente, ya me limpié, ya nadie me puede acusar".

En varias oportunidades Magaly Medina ha reflejado su molestia por la aparición de los testigos y sindicados como abusadores en la fiesta, ya que estarían perjudicando la investigación que viene realizando la policía. Luego de la emisión de "El valor de la verdad" del empresario Faruk Guillén, la conductora de televisión precisó que "no podía creer" que un programa le brinde espacio a una persona acusada de abusar sexualmente a una mujer.

Magaly envía un mensaje sobre 'El valor de la verdad' y la 'Fiesta del terror'