Vania Bludau preocupa a fans con grave denuncia en Instagram [VIDEO]

La modelo Vania Bludau viene preocupando a sus fans de Instagram al hacer público una denuncia de acoso.

"Se que a muchas mujeres ( y hombres) nos gusta sentirnos deseados, pero cuando se cruza la barrera se convierte en obsesión y acoso. Ahora mismo me está pasando algo similar, ¿les ha pasado a ustedes?", denunció la modelo desde su cuenta oficial de Instagram.

Tras la grave denuncia pública de la modelo peruana, los usuarios de la red social respaldaron a Vania Bludau y se pronunciaron en la sección comentarios para brindarle palabras de aliento.

"Vania ten mucho mucho cuidado, tuve una experiencia de terror. Uno no sabe hasta donde pueden llegar", "no estás sola. Rodéate de la gente positiva que te quiere, ellos te cuidarán a capa y espada. Toma medidas y sé precavida", "espero que no te pase nada malo" y "siempre existirán personas así, siempre hay límites", se pudo leer entre los comentarios.

Esta situación en la vida de Vania Bludau se presenta tras haberse comprometido de manera oficial con el abogado Frank Dello Russo.

Vania Bludau denuncia ser víctima de acoso

El compromiso de Vania Bludau y Frank Dello Russo

En el mes de diciembre de 2018, la modelo y ex estrella de 'Combate' utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso con Frank Dello Russo.

"¡Esta es la Navidad más congelada y sorprendente de todas! Aún estoy temblando. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Estamos comprometidos nene", expresó Vania Bludau en ese entonces.

El mensaje de Vania estuvo acompañado de un romántico video, donde se logró ver cómo fue la pedida de mano en medio de la nieve.

