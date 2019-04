Jimmy Santy responde a rumor sobre su homosexualidad que lo atormentó por años

La periodista Andrea Llosa entrevistó al cantante peruano Jimmy Santy en una reveladora conversación en la que brindó detalles únicos, y que pocos conocen, sobre su carrera artística y vida personal. Él apareció en televisión con un baúl de recuerdos lleno de fotografías en blanco y negro que mostraban el inicio de su fama.

Durante la conversación, Jimmy Santy le comentó a Andrea Llosa que sufrió mucho cuando regresó de México, país en el que se posicionó como uno de los talentos de la nueva ola. Su pasión por la moda y las prendas llamativas provocaron que famosos y desconocidos cuestionen su orientación sexual. Resaltó que fue víctima de insultos y agresiones por los rumores que existían a su alrededor.

El cantante recordó una entrevista que le realizó Magaly Medina, quien contó por primera vez que él tenía un hijo, al cual evitó exponer en la farándula. Cuando la popular 'Urraca' le preguntó sobre su supuesta homosexualidad, Jimmy Santy le dio una respuesta que pocos esperaron. Esto narró en el programa de ATV.

Magaly: "Jimmy, ¿eres o no eres?"

Jimmy: "No tengo porque decirte nada. Te quedarás con la duda hasta que me muera, con permiso"

Esta breve anécdota despertó la curiosidad de Andrea Llosa, quien le repitió la misma pregunta que le hizo Magaly Medina antes de culminar la entrevista.

Andrea: "Pero... ¿Eres o no eres?"

Jimmy: "Te quedarás con la duda hasta que me muera, por sapa"

Andrea: "A ver, tampoco que tengas un hijo significa que no seas gay"

Jimmy: "Además, todos pueden vivir como quieren sin criticar"

Andrea Llosa entrevista al popular cantante peruano

La polémica escena de Jimmy Santy en el programa de Magaly TV