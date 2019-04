Whoopi Goldberg revela detalles de su frágil estado de salud

La actriz Whoopi Goldberg reveló al programa matutino de la ABC, que tras sufrir de neumonía y una sepsis, y en menos de un mes, tuvo que ser nuevamente hospitalizada por lo frágil que se ha vuelto su salud. "Estoy aquí. Estoy mucho mejor. Estoy mucho, mucho mejor.Tuve un problema que me llevó de vuelta al hospital la semana pasada. No fue tan grave como su anterior: vino y se fue", dijo.

"Crees que puedes salir adelante porque tienes un poco de frío y dices: 'Voy a seguir adelante, seguir adelante'. Y piensas porque te has curado rápidamente antes de que algo loco no pueda suceder. Bueno, sí puede ", prosiguió Whoopi.

La recordada protagonista de películas como Cambio de hábito y Ghost, contó detalles de lo que fue para ella combatir la neumonía y sentirse al borde de la muerte. "Tenía doble neumonía y una sepsis (...) y por eso tuvieron que bombearme muchas cosas. Esta es una historia de advertencia para todos nosotros. Realmente debes cuidarte. Hay cosas pequeñas y diminutas por ahí.El momento más aterrador fue cuando mi médico me dijo: '¿Te das cuenta de lo cerca que estás de la muerte?.Eso fue como, 'Uhhh en realidad, no, no lo había pensado'. Él me dijo: 'Bueno, tienes que pensarlo. Necesitas tener muy claro qué es esto".

"Gracias por todos sus buenos deseos. Por todas las cosas maravillosas que la gente ha estado diciendo, incluso las personas que no han sido grandes admiradores mías, han dicho cosas agradables sobre mí. Todos sabemos que eso va a cambiar cuando regrese, pero por ahora es brillante así que gracias a todos", finalizó.