Jazmin Pinedo y Karen Schwarz tienen revancha con inesperado desenlace

Jazmín Pinedo y Karen Schwarz volvieron a protagonizar un duelo en pleno programa en vivo de 'Mujeres al Mando'. Las conductoras se enviaron fuertes indirectas en una batalla que ha dado de qué hablar el pasado fin de semana.

Luego que las presentadoras terminaran en el piso en el juego denominado 'Nervioso', Magdyel Ugaz preparó todo, junto a la producción, para la esperada revancha entre las figuras de Latina.

En esta oportunidad le dieron un giro al duelo, porque incorporaron las preguntas y respuestas que causaron más de una reacción entre las involucradas.

Ante la atenta mirada de su invitada especial Johanna San Miguel, Magdyel Ugaz hizo un recuento de lo que sucedió en el primer encuentro, donde Karen Swachrz ganó de lejos a Jazmín Pinedo con quien terminó en el piso tras jalonearse por el pino.

"Johanna San Miguel, te cuento que ayer hubo una revancha, ¡Ay no! Acá hubo un tete a tete, un duelo de titanes entre Karen Schwarz y Jazmín Pinedo por el pino de oro.¿Sabes quién ganó? Vamos a ver la siguiente nota", indicó una de las presentadores de 'Mujer al Mando'.

Antes que vayan por el duelo de fondo, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo iniciaron con el juego 'preguntados'. "¿Quién crees que tiene más cirugías en el cuerpo?", preguntó la intermediaria Magdyel Ugaz.

"Karen, no es nada personal. Le he puesto un corazón, acá está. No es nada personal", respondió la pareja de Gino Assereto. Schwarz admitió que se había sometido a cirugía para arreglarse la nariz y el busto, esta última intervención también la tuvo la popular 'Chinita'.

En esa misma línea, las presentadoras de 'Mujeres al Mando' se enviaron algunas indirectas que, inicialmente, fueron tomadas con seriedad. Pero gracias a la intervención de Magdyel Ugaz, las figuras de Latina mantuvieron la calma.

El juego 'Nervioso' se llevó acabo por el premio mayor: el pino de oro. El de plata, supuestamente, se lo llevó Karen Schwarz a casa y su pequeña Antonia disfruta al jugar con ese objeto.Frente a ese recuento, Jazmín Pinedo admitió que también quería lo mismo, por lo que la pareja de Ezio Oliva le dijo que se lo ganara si quiere tenerlo en su hogar.

Karen Schwarz y Jazmín Pinedo tienen revancha y se dijeron sus verdades