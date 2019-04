carlos Álvarez:“Novio de Melissa Loza me mandó carta notarial”

A casi tres meses del estreno de ‘Oe... ¿es en serio?’, ¿cómo evalúas la sintonía del programa?

Nos sorprendió registrar una baja sintonía al comienzo pero estamos subiendo. Ahora casi triplicamos el rating inicial; hay que seguir bregando. Hay que tomar en cuenta que somos los nuevos en este horario de los sábados y la competencia es dura. Pero nuestra propuesta sigue siendo una opción diferente de humor, siempre basándonos en la actualidad. Para mí esto es como un nuevo comenzar aunque ya nos llegaron cartas notariales.

¿Qué personaje te ha mandado carta notarial?

La pareja de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez, y el señor Pedro Barandarian me han mandado carta notarial para que no haga sus personajes. Pero si uno no quiere ser imitado que no haga pública su vida. No hay que picarse. De manera que los personajes van a seguir en la medida que hagan noticia. Una carta notarial no va a detener mi trabajo de humor y actualidad.

¿Tienes alguna actividad para este jueves en que se celebra el Día Mundial del Parkinson?

Sí, la Asociación peruana de lucha contra el Parkinson me ha nombrado su vocero para las actividades que van a desarrollar ese día, pues mi madre falleció a causa de esa enfermedad. Lo que me parece terrible es que la Comisión de Salud del Congreso ni siquiera responde las cartas que le han enviado. El pueblo tiene derecho a ser tratado con dignidad.❖