“El problema de los políticos es la ausencia de cultura”

Cuentos fantásticos ha sido “un desafío” para el fundador del Festival de Cine de Lima, Edgar Saba. La obra es una adaptación de tres cuentos de Gustavo Adolfo Bécquer al teatro para niños, un público brutalmente honesto. “Ellos no tienen filtro. Yo quería hacer un espectáculo para toda la familia, me inspiré un poco en el Cirque du Soleil. Pero pensé en tocar temas que no se hubieran tocado”, añade tras la conferencia de ayer.

En el extracto de uno de los cuentos, ‘Los gnomos’, le dan un brebaje a ‘Martha’ y ‘Magdalena’, quienes tratan de huir para no ser llevadas al bosque. Una lectura sobre la violencia, al que le preceden unos minutos de teatro de sombras. También hablan del amor y “del misterio”, comenta el director que ha incluido las rimas y musicalizado ‘Volverán las oscuras golondrinas’.

Como parte del elenco, convocó a Guillermo Castañeda, con quien trabajó en La ciudad y los perros. “Sí, me enteré (de la denuncia del año pasado), es difícil, pero lo convoqué porque es un buen actor. No tengo prejuicios”.

Saba cumplirá cuatro años lejos de la dirección del centro cultural y del festival. Estuvo en España y el año pasado volvió al teatro con Dos hermanas, fuera de su habitual sala de Camino Real. “Antes hacía un trabajo de gestión cultural, de encontrar los mecanismos para que la cultura esté cerca de la gente. Siempre decía que lo que más me gustaba era la sonrisa del público. El público peruano sentía que tenía derecho a ver a Ricardo Darín, a Geraldine Chaplin... Es un error pensar que los ciudadanos no necesitan la cultura, por eso opté por hacer teatro para niños, para poder impactar. Si solo cinco niños salen impactados de este trabajo, estoy feliz”.

“Me invitaron a ser ministro de Cultura”

Saba guarda el afiche de El rey Lear, la obra en la que dirigió a Salvador del Solar en el Teatro Municipal, luego del incendio voraz que destruyó la sala. “La mejor forma de renovar un teatro es habitándolo. Es estupendo que esté él (como premier), pero hay un prejuicio por parte de muchos políticos porque ha sido un artista. Pero el problema de muchos políticos es la peligrosa ausencia de cultura”.

Después del centro cultural, ¿recibiste alguna invitación para hacer gestión?

La verdad es que... ha habido acercamientos para llevar el Ministerio de Cultura, sí. Ha sido, en realidad, un acercamiento al exministro Zavala. ¿Si lo rechacé? No, lo que pasa es que ya había una persona. Pero no ha habido una cosa... contraria, yo encantado de servir al país, siempre me ha gustado la idea de llevar un Ministerio de Cultura, además, tengo ideas muy claras al respecto. Sí, me queda en pendiente.

¿Ya está definido el elenco y estreno de Quién mató a José María Arguedas?

Ahora estoy en un proyecto nuevo con el Teatro de Lucía, han sido muy generosos, es una sala entrañable. También tengo un trabajo muy especial luego con (Osvaldo) Cattone, sería para hacer El rey se muere de (Eugène) Ionesco, me parece maravilloso.

Como en El padre, ¿saldrá esta vez Cattone del Marsano?

Él quiere revisarlo bien, pero es un primer actor frente al cual hubo muchos prejuicios, yo los quiero quitar. Eso lo haríamos en el Marsano. Y con respecto a Quién mató... estoy tratando de que este texto sea un trabajo para el bicentenario.❖