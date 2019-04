Patricio Parodi tilda de 'mascota' a Zumba y este enfurece con la producción [VIDEO]

Patricio Parodi, capitán del equipo de los 'guerreros' tuvo la idea de salvar a Zumba de la eliminación con polémica frase que enfureció al nuevo competidor.

"Un equipo no es un equipo si no tiene la mascota, vamos a salvar a Zumba", dijo Patricio Parodi, por lo que Zumba no mostró alegría tras su salvación sino mas bien pidió la palabra a los conductores.

Incluso pidió a Pepe Lucho, parte de la producción, que interceda y que corrija a 'su trabajador' con una sanción para que no le falte el respeto nuevamente.

"Yo desde que he pisado acá, siempre los he respetado y que me vengan a tratarme de mascota, yo no lo puedo tolerar", arremetió Zumba. El capitán de los guerreros se acercó a pedirle disculpas pero Zumba continuó "si me vas a salvar, sálvame con respeto".

Rosángela Espinoza, integrante de los guerreros, no pudo evitar entrar en la discusión y le dijo a la nueva figura de 'Esto es guerra' que ignore las críticas como ella, que en anteriores veces le han llamado 'plástica'.

Los guerreros representan a los integrantes de 'Esto es guerra' y los retadores, a los exintegrantes de 'Combate', ambos programas realities se unieron en un nuevo formato de competencia, los 'excombatientes' han perdido en repetidas veces sin poder lograr superar en puntaje a sus contrincantes. Zumba es el nuevo integrante en el programa también perteneció por un largo tiempo a Combate.