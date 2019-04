'Esto es Guerra': Gian Piero Díaz enfurece con la producción [VIDEO]

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Gian Piero Díaz encaró a la producción por cobro indebido en una de las competencias del reality.

Con celular en mano, el popular 'Pipi' mostró su indignación a los miembros de la emisión de América TV. El conductor indicó que las reglas no se están aplicando a todos por igual y expuso su malestar ante la acalorada discusión entre los integrantes de los 'retadores' y 'guerreros'.

"Me puedes explicar por qué, si en ningún momento se metió en el espacio, me puedes explicar. Queda clarísimo que no sopló. ¿Qué están buscando con eso, me pueden explicar? ¿Cuál es el interés ahora de cambiar las cosas?", interfirió Gian Piero Díaz.

En tanto, los participantes de 'Esto es Guerra', entre 'retadores' y 'guerreros', trataron de argumentar en defensa del accionar de Rafael Cardozo y Pancho Rodríguez.

Lo que le indignó a Gian Piero Díaz fue el hecho de que no hubo interferencia entre sus dirigidos. Pese a que mostraron las imágenes, la producción terminó respaldando a los 'guerreros'.

El conductor insistió en que la conducta apañada por el 'tribunal' quedará como precedente para los futuros reclamos.

"Un segundo, un segundo. Yo vengo hace rato (porque ahora claro nos dan con palo) pidiendo algo y parece que aquí no se me hace caso o no les da la gana de hacerme caso. Yo hace rato vengo diciendo que el juez se ponga en un sitio, donde a nosotros nos de la ventaja de poder reclamar. Le pido al juez que se ponga en su sitio, porque de lo contrario vamos a tener problemas", acotó el conductor de 'Esto es Guerra'.

El 'tribunal' aceptó la petición del representante de los 'retadores' y pidió al veedor que tenga más cuidado al momento de observar las faltas cometidas por la integrantes del reality.

