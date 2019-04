Róger del Águila lanza dura crítica a Esto es guerra y confiesa que rechazó conducir el reality

Róger del Águila, conocido por conducir hace años el programa 'Habacilar' junto a Raúl Romero, se presentó en el programa 'Andrea al mediodía' transmitido por el canal ATV, para ofrecer una entrevista sobre las razones de su corta trayectoria en la televisión y sus proyectos a futuro.

Róger del Águila confesó que lo despidieron de 'Dos sapos y una reina' porque se negó a reemplazar en la conducción a Mathías Brivio durante el programa reality, 'Esto es guerra', además, se originó en él un disgusto por los temas de espectáculo.

Así, el comunicador lanzó una dura crítica al exitoso programa que lleva 7 años al aire, "La televisión no tiene que educar, se tiene que entretener pero yo sentía que esos chicos en cierta forma, no representaban al Perú., y yo no quería ser partícipe de eso. ¿Por qué no había un chico de Puno, de Iquitos?, ¿Por qué todos son de un sólo perfil?. Yo no voy con eso", criticó Del Águila.

A la conductora, Andrea Llosa, le pareció una idea interesante por realizar en la televisión abierta, por lo que, Róger agregó que hay chicos simpáticos e inteligentes en las diferentes zonas del país, ellos también pueden tener la oportunidad de participar.

"Todo lo que se hace es para mejorar, no es para destruir. Dicen que la televisión es una basura, la televisión es un reflejo de lo que somos, entonces, ¿Todos somo una basura?, no es así." enfatizó Róger.

Además, al finalizar el programa 'Andrea al Mediodía', el exconductor se atrevió a bailar la canción del 'Chivito' tras recordar sus años en la televisión peruana.



Róger del Águila sorprende con drástico cambio

Roger del Águila disfrutó de gran popularidad en la primera década del 2000; sin embargo, tras el fin de su ciclo con Raúl Romero, el conductor desapareció de la televisión nacional, y hasta el momento muchos de sus seguidores se preguntan si algún día retornará a la pantalla chica.

A través de Instagram, el actor reapareció con algunas publicaciones, donde reveló que actualmente incursiona en su nueva faceta de productor. Pese al pasar de los años, su amor por la música continúa vigente, ya que como se recuerda, tuvo una banda llamada 'Dos Vírgenes'.

Róger del Águila baila 'El Chivito'