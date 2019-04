Isabel Acevedo impacta con revelación: “No tengo nada con Christian Domínguez”

La bailarina peruana Isabel Acevedo asistió una vez más al programa ‘En boca de todos’ para participar de una secuencia, pero no imaginó que causaría tanta polémica con sus declaraciones.

En el reciente programa de En boca de todos, Isabel Acevedo fue hipnotizada por el ecuatoriano ‘Barak’. En ese estado, la bailarina anunció el fin de su relación con Christian Domínguez.

“Queremos saber sobre su relación con Christian Domínguez”, comentó Carloncho antes de alcanzarle un micrófono. “Si tienes algún anuncio, por eso te hemos invitado hoy al programa, Chabelita”, añadió.

“No, yo no tengo nada con Christian (Domínguez)”, respondió la exparticipante de ‘El Gran Show’. “¿No es tu novio? Hemos visto imágenes en las que están juntos”, indicó el conductor de televisión. “No, yo no tengo nada con él”, enfatizó.

Al ser consultada por Ricardo Rondón sobre el motivo de la supuesta ruptura con el líder de la Gran Orquesta Internacional, Isabel Acevedo señaló: “No, no me acuerdo, no tengo nada con él”, insistió. “¿No te ibas a casar con él? ¿Por qué no te gusta Christian Domínguez?, preguntó el locutor de radio Moda, a lo que la joven solo atinó a decir -bajo trance hipnótico- que el cumbiambera “apesta”.

Tras ver las imágenes en vivo, la popular ‘Chabelita’ quedó sorprendida por lo que ‘El hipnotizador de las estrellas’ hizo con ella, pero aseguró que su pareja “huele riquísimo”.

“¿Por qué dijiste eso?”, le preguntó ‘Barak’, pero ella no supo cómo explicar. “No sé, no me acuerdo”.

Junto a Isabel Acevedo estuvieron Patricio Parodi, Renzo Spraggon y Pancho Rodríguez.