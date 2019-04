Netflix estrena documental de Beyoncé

El reecuentro de Beyoncé con sus compañeras de Destiny´s Child en el Festival de Coachella (California), será proyectado en Homecoming, el documental que prepara Netflix sobre la cantante y todos los detalles de ese show considerado histórico y que se estrenará el próximo 17 de de abril en la plataforma.

Según adelantaron los productores, Homecoming es "una mirada íntima a la histórica actuación que rindió homenaje a los colegios y universidades para negros en Estados Unidos", y en donde además Beyoncé se convirtió convirtió en cabeza de cartel del festival, siendo la primera mujer negra de la historia en hacerla.

A decir de Netflix, la cinta busca trazar "el camino emocional desde el concepto creativo hasta el movimiento cultural", mezclando la actuación con imágenes y entrevistas tras las cámaras. En el tráiler del documental, de un minuto y medio de duración, se ve cómo la cantante entrena y ensaya para la actuación, así como imágenes de ella junto a sus compañeras, su marido Jay Z, su hija Blue Ivy y sus gemelos, Sir y Rumi.

El documental de Beyoncé no es el primero que dedica Netflix a una cantante. Ya lo ha hecho con Lady Gaga, quien tuvo su propio documental en septiembre de 2017, titulado Gaga: Five Foot Two y Bruce Springsteen con Srpingsteen on Broadway en diciembre.