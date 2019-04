Juliana Oxenford encara a periodista que ofendió a su esposo y padre

No es secreto que Juliana Oxenford y Karla Calle tienen una pésima relación, debido a que esta última le ha dedicado varios tuits con las que intenta dejarla mal parada. No solo a ella, también a su esposo y a su padre Marcelo Oxenford.

A través de Twitter, la conductora de Latina compartió un video en el que Karla Calle aparece supuestamente discutiendo con efectivos colombianos, por lo que habría sido detenida.

“[Colombia] @karlacalle detenida por insultar y maltratar a las personas, ella cree que puede difamar a la gente como en Twitter y no pasarle nada. Ahí quedó la socia de Orellana y secretaria de @AlanGarciaPeru”, escribe la cuenta @RecuerdosPeru

“Ahí está la que se esfuerza por grabar videos haciéndose la buenita y se da el lujo de echar barro en base a puras mentiras. Se metió con mi familia que se gana la vida trabajando decentemente mientras que la muy caradura tiene puro entripado en su entorno más cercano”, tuiteó Juliana Oxenford.

Una seguidora de Juliana comentó: “Veía el video de Karla Calle y pensé en el video que se tomó el tiempo de hacer para ti, teniendo en cuenta que este incidente es de marzo del año pasado. ¡Qué caradura esta mujer! @KarlaCalle que sinvergüenza eres en serio ah, teniendo rabo de paja, encima te atreves a señalar al resto”, lo que generó que la periodista de ‘90 Central’ responda.

Juliana Oxenford recordó cuando Karla Calle aseguró que ella no es periodista y también cuando habría difamado a Milovan Radovic, con quien contrajo nupcias el año pasado.

“No es lo peor, más me preocupan sus mentiras. Dijo que yo no era periodista, que mi esposo trabajaba para el estado (tiene una empresa realizadora de comerciales) y metió a más personas argumentando patrañas. Eso sí, con un ‘tonito’ de niña buena donde se lució de actriz”, expresó la periodista de radio Exitosa.

El video rápidamente se viralizó en Twitter y los comentarios en contra de Karla Calle.

Ante la ola de ataques en Twitter, la joven periodista respondió a sus detractores.

