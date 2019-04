“La falta de apoyo al teatro es un tema de fondo”

Javier Valdés dirige a sus alumnos en El día que Abraham decidió morir, una obra en la que el protagonista regresa a su pueblo natal luego de once años para enfrentarse a su pasado. “Les propuse invitar a dos actores (Mario Velásquez y Américo Zúñiga), ¡tremendos! Estos dos personajes son la generación vieja del pueblo. El chico está en una situación en la que no sabe si dejar de existir o no porque durante toda su vida ha vivido en una mentira”.

La obra, ganadora de un concurso de dramaturgia, se acaba de estrenar en el Teatro de Lucía (va los martes y miércoles). La historia publicitada con un explícito afiche toca una tema del que no se suele hablar: la muerte. “Hablamos poco de este tránsito, lo único que hacemos es llorar”, dijo Valdés.

A falta de suficientes teatros, el actor culminó los ensayos en una sala alternativa. “He estado buscando salas, hay muy pocas... Siempre hay el temor de que esto no sea una profesión. Pero el actor debe actuar en el cine, teatro y televisión”, sostuvo. Sin entrar en el dolor de la escena teatral por la partida de un referente como Sofía Rocha, coincide en que hubo una respuesta del público, pero también el reclamo por la falta de reconocimiento al aporte y al talento. “Seguramente hay muchos (talentos). Tiene que haber apoyo del Estado. No es casual, creo yo, que haya la Sinfónica Nacional, el ballet de folclor, pero que no haya un grupo de teatro nacional, ni municipal. Creo que es un tema de fondo, de la sociedad, estos niveles de corrupción que tenemos, este Congreso, no está definido lo que es cultura y no hay un interés. Sí, debería haber un reconocimiento, pero todavía no ocurre”.❖