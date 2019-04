¿Yahaira se quedó sin presupuesto? Aparece en show solo con ropa interior

La cantante peruana Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las usuarias más activas en la red social Instagram. La autodenominada 'Patrona' ha recibido una serie de elogios por su nueva figura, la cual ha logrado tonificar a base de baile, según comentó en el programa "En boca de todos" de América TV.

Recientemente, Yahaira Plasencia, quien fue expareja del futbolista Jefferson Farfán, compartió una fotografía del último concierto que realizó en nuestra capital. Un detalle de su atuendo llamó la atención.

La joven salsera apareció con un short muy corto y en la parte superior un sujetador deportivo, que se usa frecuentemente como ropa interior. Ella usó unos emojis para describir la escena. La publicación de la artista en Instagram nos mostró una nueva etapa de su carrera, alejada de los lujosos vestuarios que lucia al inicio de su carrera musical como solista.

Recordemos que su primera aparición en televisión con su orquesta fue en el programa "Válgame Dios". Yahaira Plasencia lució impecable con uno de los trabajos del diseñador peruano Álex Segura, quien se encargó de que ella abandone los enterizos coloridos por unos modelos más sobrios.

Concierto de la salsera en Lima

El inicio de Yahaira como solista

Tras su salida de la orquesta "Son tentación", la salsera Yahaira Plasencia hizo el lanzamiento oficial de su carrera como solista con una nueva agrupación. Su debut se vio opacado por el rumor de que el futbolista Jefferson Farfán, quien fue su pareja, se encargó de financiar su proyecto musical.

La salsera envió un mensaje para los detractores que critican las fotos sensuales que publica en su cuenta oficial de Instagram. "Muchos se horrorizan por una foto, no entiendo el porqué. Hay artistas que les gusta mostrar, algunas que no. A mi me encanta y eso lo tienen que respetar. Como me dijeron ayer, vende el pack completo".

Yahaira Plasencia en la red social Instagram

Para callar a sus detractores, la cantante peruana compartió los videos musicales de sus nuevas canciones, algunas propias e inéditas que las presenta en los conciertos que realiza junto a su orquesta. Recientemente, la salsera Yahaira Plasencia viajó a Colombia para contactarse con artistas, con quienes realizaría colaboraciones.

Yahaira Plasencia en YouTube

Yahaira luce toda sensualidad en video musical donde aparece con diminuto bikini

La cantante peruana llamó la atención por su movimiento de caderas con los que impactó a todos. Ella fue denominada la 'Reina del totó' y el deportista Jefferson Farfán quedó encantado con ese baile que lo recreó al anotar un gol para la selección de fútbol.

La salsera es viral por sexy baile del totó