Usuario de Instagram lanza fuerte acusación contra Nicola Porcella [VIDEO]

El exchico reality, Nicola Porcella quiso compartir con sus casi 1,4 millones de seguidores en Instagram, una imagen que demuestra lo fanático que es de la serie Game Of Thrones, sin imaginar que la colección de funkos que posee sería motivo de fuertes acusaciones, relacionadas a la ‘Fiesta del Terror en Asia’.

A través de su cuenta personal en la mencionada red social, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ consultó a sus fans; ‘¿cuál era su personaje favorito en la famosa serie de HBO?’. Las respuestas no se hicieron esperar y más de uno en vez de escribir el nombre de Jon Snow o Daenerys Targaryen, prefirieron recordarle el proceso que se le sigue como testigo en las denuncias interpuestas por Poly Ávila y Claudia Meza.

“Muchos no saben, pero soy súper fanático de Game Of Thrones, para mí la mejor serie de la historia. Estoy súper ansioso porque ya falta poquito para la última temporada. Mi personaje favorito es Jon Snow (Targaryen). ¿A ustedes también les gusta? ¿Y cuál es su personaje favorito?”, rezaba la leyenda de la publicación en el Instagram de Nicola Porcella que supera los 32 mil Me Gusta o Corazones.

Ante este mensaje las acusaciones en su contra empezaron a surgir: “¿Y el jager y las chicas abusadas también las coleccionas?”, “Preocúpate por amenazar a chicas de 18, 19 años para que cambien sus versiones”, “Nicolla Porcella las mentiras tienen patas cortas que pena yo pensaba que eras otra clase de gente”, fueron algunos de los mensajes que recibió el exmiembro de EEG.

Los alturados comentarios contra Nicola Porcella también se hicieron presentes debido a que en la víspera se estrenó el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde el invitado fue su amigo Faruk Guillén.