Faruk Guillén responsabiliza a André Castañeda por el escándalo de Asia [VIDEO]

Faruk Guillén, uno de los implicados de la ‘Fiesta del terror en Asia’ quiso contar su versión con respecto a lo que sucedió aquella noche con Poly Ávila y Claudia Meza, y entre todas las declaraciones que brindó en ‘El Valor de la Verdad’ (EVDLV), la respuesta sobre André Castañeda viene generando gran controversia en redes sociales.

“¿Crees que André Castañeda está detrás de este escándalo?”, fue la pregunta número 16 que formuló Beto Ortiz en su polémico programa. La respuesta del empresario fue afirmativa y sorprendió con la explicación en la que apunta al ex de Poly Ávila como responsable de que esta denuncia se haya convertido en un tema mediático.

El conductor de EVDLV lanzó una repregunta para saber si es que Faruk Guillén consideraba que las denuncias de Claudia Meza y la ex de André Castañeda eran una farsa. “Para mí, lo de Poly no ha sido una farsa”, sostuvo.

Con respecto al exchico reality, el amigo de Nicola Porcella criticó la actitud que tuvo desde que recibió la llamada de su expareja en 'El Valor de la Verdad'.

“El ‘pata’ (André Castañeda) desde el comienzo está grabando la conversación con ella (Poly Ávila), ella insiste que él la vaya a recoger cuando un amigo (al que le tenía mucha confianza) ya estaba en camino y venía desde la discoteca para poder llevársela, pero ella quería irse con André”, manifestó Faruk Guillén.

“No voy a decir que Poly Ávila está mintiendo, porque ella también se ha sentado acá y ha dicho su verdad, sería ilógico. No creo que esté mintiendo, yo creo que André cuando recibió la llamada de Poly, él dijo aquí encontré mi agosto”, indicó el amigo de Nicola Porcella.

“Ellos no tenían ningún tipo de comunicación durante meses y de pronto grabó. O sea, es el abanderado de las mujeres y de todo esto. No me refiero de burla, pero después él va a todos los canales, obliga a Poly Ávila a hacer la denuncia y acompaña a Claudia Meza a la comisaría. ¿Qué gana él con esto?”, agregó.

“A mí me llamaban y me decían: ‘André Castañeda está afuera de la casa’. Un día sonó la alarma de mi casa, no digo que haya sido él, pero es súper extraño”, acotó Faruk Guillén durante su presentación en ‘El Valor de la Verdad’.

