MARICIELo EFFIO:“El actor está para entregarse a retos distintos”

¿Qué novedades traerá ‘Fanny’, tu personaje en ‘De vuelta al barrio’?

Luego del final de la última temporada muchas cosas quedaron en suspenso, así que lo que se viene será de infarto. Van a pasar cosas que nadie esperaba y que el público va a disfrutar. A ‘Fanny’ le van a pasar muchas cosas...

¿A qué retos te has enfrentado como actriz con ‘Fanny’?

Yo hace mucho tiempo me había propuesto dedicarme por completo a la actuación, algo que hice toda mi vida, pero que se interrumpió debido a la crianza de mi hija. Pero este personaje me ha hecho reafirmar que amo actuar. Así que quiero seguir preparándome, estudiar y darle fuerte.

¿La villana o la buena de la historia?

Me gusta hacer de todo. Ahora el público está disfrutando a ‘Fanny’ que tiene mucho de comedia. Le doy mucho por ese lado y creo que voy bien... El público ha respondido y para mí es todo un reto. El actor está para eso, para entregarse a retos distintos. Hoy es humor, mañana será tragedia, terror. Uno debe ser completo y en eso estamos.

¿Volverías a participar en un reality de baile?

Yo siempre estoy abierta a las nuevas propuestas que se puedan presentar. Si es algo que me atrae, me gusta, claro que acepto. Todo lo que sea crecimiento y que aporte a mi carrera, bienvenido. Claro, la serie no me permite hacer mucho, pero es cuestión de ver. ❖