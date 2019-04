César Millán y su experiencia paranormal

El mexicano César Millán fue uno de los invitados del ‘Hollywood Medium With Tyler Henry’, el sintonizado espacio que reúne a figuras de la televisión y del cine para que puedan conectarse con “el más allá”.

‘El encantador de perros’ no dudó en afirmar que él estaba del lado de los escépticos. “Nunca me habían leído las cartas ni hecho nada de eso. De hecho, cuando me dijeron que lo conociera (a Tyler Henry), lo invité a mi rancho, quería que mis perros lo conocieran, siempre he creído que las mascotas son muy intuitivas y eso siempre es un buen parámetro para saber si una persona miente o no”, dijo a la prensa de Latinoamérica.

Millán, quien siempre ha hablado de sus raíces y de las peripecias que pasó al ingresar y vivir en Estados Unidos como ilegal, comentó que no le daba mucho crédito a lo que iba escuchando. “Cualquiera que me conozca sabe que dos seres importantísimos en mi vida han sido mi abuelo, que me inculcó el amor a los perros, y mi mascota, que recién murió, así que como he escrito sobre ellos, no creía tanto en lo que me decía”.

Pero al avanzar la conversación con el médium de 23 años –el mismo que sostiene que en el 2018 contactó a Michael Jackson cuando hablaba con La Toya Jackson– comentó que quedó sorprendido. “Él sabe cosas que ni mi novia estaba enterada porque simplemente son cosas que quedaron entre mi abuelo y yo, y eso hizo que dejara de ser escéptico. A veces a uno como mexicano se nos vende eso de que los fantasmas no son reales y que lo único que existen son los santos y vírgenes. Yo crecí con la mentalidad de que la gente que lee el pasado y el futuro eran cosas para sacarte el billete”.

La temporada de ‘Hollywood Medium With Tyler Henry’ inició la última semana de marzo con Rebel Wilson, Sofía Vergara, Carson Kressley, Brad Goreski, Anne Heche y Steve O como invitados. Esta vez agregaron a la pauta el detrás de escena de las lecturas. “Podrán observar cómo el cerebro de Tyler es escaneado mientras hace su trabajo”, sostuvo la producción. “Ser capaz de entender, especialmente luego de ver los resultados de un examen de cerebro, que realmente existen cosas que suceden allí dentro, sirve para validar que efectivamente hay algo especial. No solo para los espectadores, sino también para mí”, agregó Tyler. El programa con Millán se estrenará el 10 de mayo en E! ❖