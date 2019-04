Magdyel Ugaz tuvo inesperada reacción al ser pregunta por su ex Pedro Moral

Luego que Sheyla Rojas y Pedro Moral estuvieran en las primeras planas de los diversos medios de espectáculos debido a la cancelación de su matrimonio y su ruptura amorosa, el empresario se ha convertido en tema de conversación de muchas emisiones de entretenimiento.

Sin embargo, el nombre del personaje mediático no ha causado buen impacto en una de las conductoras de 'Mujeres al Mando'. La actriz Magdyel Ugaz sorprendió con su gesto al ser preguntado por Pedro Moral.

Magdyel Ugaz fue sorprendida al ser consultada sobre su expareja Pedro Moral. La incómoda pregunta la hizo Karen Schwarz sin imaginar que la reacción de la popular 'Teresita' generara un momento de tensión en el set del programa de Latina.

"Latina ha creado un nuevo personaje de la farándula. Ahora, a mucha gente le parece guapo, a mí en lo personal (...) 'No me parece feo, pero no es mi gusto'", se le oye decir a la pareja de Ezio Oliva en la primera parte del video.

"Magdyel ¿a ti qué te parece Pedro Moral? ¡Gracias, ahí no más! Gracias por la respuesta", intervino la pareja de Karen Schwarz dejando atónita a la actriz que no supo como reaccionar ante la pregunta.

"Gracias, Karencita, bacán. No pues...", respondió Magdyel Ugaz de manera incómoda ante lo dicho por su compañera de 'Mujeres al Mando'.

Para evitar la tensión en el set, Jazmín Pinedo intervino para hablar sobre Pedro Moral y las jocosas comparaciones que le han hecho con diversos personajes de Hollywood.

¿Se enojó por la broma que le hizo Karen Schwarz? Durante las diversas emisiones del matutino, la actriz ha preferido mantenerse en total hermetismo con respecto a las notas sobre Pedro Moral y Sheyla Rojas.

Magdyel Ugaz tiene inesperada reacción al ser preguntada por su ex Pedro Moral