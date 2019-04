Eduardo Guerrero: el bailaor que le rinde homenaje a sus maestras

"Estoy agradecido a esa mujer que me dijo 'no escuches lo que te digan, que no te preocupe lo que piensen, baila y sonríe siempre'". Con la lucha por la igualdad de género como tema en boga, el bailaor Eduardo Guerrero presenta un espectáculo dedicado a las personas "más importantes de su carrera": sus maestras de vida y del flamenco. El artista declaró que su intención es hacer un homenaje, no seguir lo políticamente correcto. "Es sobre mi experiencia, no tiene que ver con una moda, yo creo que esto (las propuestas) deberían hacerse siempre, siempre ha habido que apoyar", dijo el español considerado por los críticos de su país como "un prodigio" de la danza.

Eduardo Guerrero fue a la escuela de flamenco a los seis años gracias al apoyo de una mujer, su abuela. Décadas atrás, recuerda, que el mundo del flamenco no estaba repleto de estereotipos y discriminación. Y fueron, precisamente, las mujeres de su entorno las que lo impulsaron a seguir una carrera. "La primera vez que vi flamenco, estaba en la casa de mi abuela y cada vez que la visitábamos con mi padre, pasaba por la escuela que estaba justo debajo de su casa. El día que le dije que me gustaría aprender, se emocionó mucho. Me dijo que me había visto ver entre las rejas y que me quedaba 'hipnotizado'".

Pero los estereotipos a los que se enfrentó, son los mismos que atribuyen oficios, tareas y funciones a las mujeres. "Existe ese rechazo en el flamenco también: que es un baile para mujeres, que no pueden estar los hombres, que es un código femenino más que masculino. Cuando entré había 4 chicos y 200 chicas, era una diferencia brutal", recuerda y agrega "pero ( la vocación) es algo que te pide el cuerpo, mi abuela no quiso que rechazara esa necesidad y yo no podía fallarle. Ella me dijo: 'si quieres entrar, compramos los zapatos y pruebas'.

"Un hombre que golpea a una mujer, no tiene valor humano"

La puesta en escena 'Guerrero' (este sábado y domingo en el Gran Teatro) está inspirado en 'El arte de la guerra' de Sun Tzu y contará con tres cantaoras para darle "más presencia femenina" y que esta se escuche tanto como el taconeo. "Tratamos de decir que la mejor victoria es sin violencia. Es una función para todo el mundo, no habla del sufrimiento de la mujer, sino, de que esto se trate de una victoria. Creo que la mujer está ahora mismo en auge, su voz se escucha más que antes y en lugares donde no les daban cabida. En este caso, yo quiero que el público no solo vea un homenaje a las mujeres que luchan sino, que sea una victoria de las mujeres que hoy tienen voz y que no están calladas. Como un grito de guerra".

Finalmente, el artista lamentó los casos de feminicidios en el mundo y la ola de violencia hacia la mujer en Perú. "Me sorprende que hayamos coincidido con esta situación que vive el Perú. 'Guerrero' enriquece lo que significa una mujer- hermana, pareja, amiga, madre- en nuestras vidas. Para mí, un hombre que es capaz de insultar, de denigrar, de golpear a una mujer, no tienen valor humano, no es gente".