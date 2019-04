Laura Bozzo remece México tras ser acusada de intento de asesinato por famosa conductora

Laura Bozzo y Rocío Sánchez, ambas conductoras famosas en México son consideradas como rivales por las revistas de espectáculos pese a que Rocío lo ha negado, pues ella confesó que no tiene nada en contra de la conductora peruana.

Rocío Sánchez fue invitada al programa 'Con permiso' y durante la entrevista paralizó el set de televisión con un revelador suceso, ella contó que coincidió con Laura Bozzo en un restaurante, por fortuna se encontraba con unos amigos que al ver a la intención de la conductora peruana trataron de salvaguardar su vida.

Según Roció Sánchez, Laura Bozzo intentó tirarla por las escaleras, un amigo suyo que estuvo cerca la empujó antes de que ocurriera el fatídico incidente.

"La mujer me quería aventar de las escaleras, pero yo no me di cuenta de que sucedió. De repente me tacleó mi amigo y me empujó para que ella no me lanzara. La intención, según ellos, era aventarme justo cuando estaba en las escaleras", reveló Rocío.

Los conductores mexicanos Juan José y Martha se quedaron perplejos ante la confesión, pero la 'rival' de la Laura Bozzo, continuó con el relato del intento de asesinato.

"Yo no entendía que pasaba, ella gritaba mucho 'la reina del raiting soy yo', yo no entendía que pasaba, lo único que me decían era ‘Rocío camina’. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, yo no sabía nada, yo venía de una reunión", aseguró.

Hace unos días,Laura Bozzo anunció su regreso a la televisión abierta tras un periodo de tiempo de ausencia, esta vez, según ella con la mejor "obra maestra" de su carrera televisiva. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre la acusación en su contra.

