Angie Jibaja tras demanda de Carlos Cacho: "eres un enfermo mental" [VIDEO]

Luego que Carlos Cacho demandó a Angie Jibaja por difamación, la 'Chica de los Tatuajes' de pronunció en el programa de Magaly Medina para lanzar fuertes calificativos contra el maquillador.

"Nunca voy a inventar algo así jamás, pero ha chocado con todos los enfermos mentales del Perú. ¿Me entiendes? Porque me voy a defender con algo que es verdad... enfermo mental es él (por Carlos Cacho)", señaló Angie Jibaja en declaración telefónica para el programa 'Magaly TV, la firme'.

"Que él se vaya a tratar porque yo me estoy tratando, pero él no", agregó la modelo y expareja sentimental de Jean Paul Santa María.

Las declaraciones de Angie Jibaja salieron a la luz luego que Carlos Cacho señaló que la 'Chica de los Tatuajes' es una "persona enferma" por decir que él la inició en el mundo de las drogas.

“Esto no se lo pasaré por alto, ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda”, declaró Carlos Cacho para el diario Trome.

“Angie Jibaja no es de mi agrado, nunca ha sido mi amiga y nunca paré con ella. No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie (Jibaja). Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo", sentenció el maquillador.

Declaraciones de Angie Jibaja tras demanda de Carlos Cacho

Angie Jibaja perdió la custodia de sus hijos

Actualmente Angie Jibaja perdió la custodia de sus hijos a raíz de los escándalos que ha protagonizado en las últimas semanas, además reveló que intentó quitarse la vida al sentirse completamente sola.