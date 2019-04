Angie Arizaga y Dejo se pelean en vivo: "Karencita, estás medio loca"

Angie Arizaga y Karen Dejo se enfrentaron en plena trasmisión en vivo de 'Esto es Guerra'. La expareja de Nicola Porcella encaró a la popular 'sabrosura' luego que cometieran un error en pleno circuito del reality.

"Me sorprende que Karen diga que no ha escuchado nada, cuando yo he estado presente", se le oye decir a la también conductora. Sin embargo, Karen Dejo no se quedó de brazos cruzados y contestó de inmediato: "Conmigo Paloma no ha hablado. Nadie se ha dirigido hacia mí".

"Karen, yo me acerqué a las dos y les dije: 'hemos quedado todos por el lado derecho'", replicó Angie Arizaga.

Por su parte, la excombatiente sorprendió al revelar conversación personal entre los integrantes de 'Esto es Guerra' fuera de cámaras.

"Tú me hablaste de las pestañas de un canje, nunca me has dicho...", expuso Karen Dejo frente a las miradas atónitas de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz.

Pese a las acciones de la 'sabrosura', la expareja de Nicola Porcella intentó mantenerse calmada, pero culminó diciendo lo inesperado.

"Si yo pido a producción que busquen las imágenes en la que Paloma y tú están conversando y yo me acerco", argumentó la 'negrita'.

Paloma Fiuza estuvo en medio de la discusión e intentó justificar las indicaciones que Angie Arizaga había dicho a ambas en una conversación previa.

"Creo, Karencita, que sí estás medio loca porque no te has dado cuenta. Yo te lo he dicho, te lo he dicho en su momento", expresó la también conductora de 'La previa'.

Finalmente, Karen Dejo hizo hincapié en que solo Angie Arizaga le habló sobre un canje, más no de las reglas del juego.

'Esto es Guerra': Angie Arizaga llama loca a Karen Dejo