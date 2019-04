'Esto es Guerra': Ivana Yturbe encara a productor por defender a Mario

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Ivana Yturbe no guardó silencio y encaró a uno de los productores del reality por defender el liderazgo de Mario Irivarren en el equipo de los 'retadores'.

"Señorita Ivana, he escuchado y he visto sus declaraciones y usted dice que quisiera hablar. Le doy 30 segundos para escucharla", manifestó uno de los integrantes de la producción de 'Esto es Guerra'.

"Bueno, no es un secreto que no soy la mejor competidora, pero si me parece injusto que cada vez que los retadores pierden; producción se empeñe en decirnos que somos pésimos, que no servimos, que si queremos tener el uniforme (...) Me parece mal. Los 'guerreros' perdieron absolutamente todo, de la misma manera, porque en verdad también perdieron muchos juegos a cero. No entiendo, son los engreídos, tienen corona ...", argumentó Ivana Yturbe.

En tanto, el 'tribunal' del programa de América TV se mofó por la argumentación de la expareja de Jefferson Farfán y le refregó las derrotas que tuvo el equipo de los 'retadores' en los últimas emisiones.

"Me puede decir usted: ¿cuántos programas vienen perdiendo los 'retadores'? De 100 programas, 88 y eso que estoy siendo bueno con las cifras. Entonces, no me venga a decir que por un día que ganen los 'retadores', los voy a aplaudir (...)", replicó uno de los integrantes de la producción de 'Esto es Guerra'.

En su defensa, la modelo no se quedó callada y le encaró el maltrato que tienen contra ellos.

"Si su manera de motivar es decirnos cosas feas, está bien, es su manera. No la comparto, pero la respeto", argumentó la expareja de Jefferson Farfán.

"Así como usted es extremadamente con la lengua y para contestar, le pediría lo mismo para competir", respondió el 'tribunal'.

Pese a que la modelo indicara que se esfuerza para dejarlo todo en 'Esto es Guerra', el miembro de la producción le advirtió que siga entrenado de "sol a sol", porque ese fue su compromiso al ingresar al reality.

'Esto es Guerra': Ivana Yturbe defiende a Mario Irivarren y encara a 'Tribunal'