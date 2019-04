Gianinna Maradona le contó a su hijo qué es la cocaína por un video de su padre [VIDEO]

“Solo pido que Benja y todos los niños descendientes puedan ser felices”, dijo Gianinna Maradona tras una larga entrevista telefónica en el programa Intrusos, la hija del exjugador de fútbol de Argentina, Diego Armando Maradona.

Su hijo Benjamín de tan solo diez años vio en YouTube un video de su abuelo, Maradona, consumiendo drogas. A Gianinna Maradona no le quedó otra que explicarle a su hijo que es la cocaína y la adicción que puede causar.

“Le tuve que explicar Benja qué era la cocaína, porque él todo el tiempo mira jugadas de mi viejo en YouTube, vio algo y vino a preguntarme”, contó la hija de Maradona durante la entrevista.

Luego, Gianinna Maradona agregó: “le tuve que contar qué era una adicción, cómo me había afectado como hija y que los abuelos y los papás también se equivocan. Porque los nenes creen que los grandes no pueden equivocarse, y así le expliqué”

Durante la entrevista, la hija del director técnico de Dorados contó un extraño episodio que ocurrió en su infancia. Dalma Maradona entró al baño y encontró a su padre drogándose. Acerca de esto, Gianinna Maradona comentó que “nadie se podría poner en nuestros zapatos, no lo digo como víctima porque estoy orgullosa de mi familia. Tenía la libertad de preguntarle a mi mamá, pero ella estaba ocupada con mi papá y entonces yo la buscaba a mi hermana para sacarme las dudas”.

La hija de Maradona trata de evitar que Benjamín vea los “ataques” que su padre hace contra Claudia Villafañe en la televisión. Sin embargo, es difícil evitar que se entere con las redes sociales y YouTube. “Es difícil tener que explicar y mantenerle el minuto a minuto de lo que pasa para que no se quede atrás y nadie le diga cualquier cosa y se quede mal, como me pasaba a mí cuando era chica. Hoy le doy las herramientas para que pueda estar mucho mejor que lo que estaba yo cuando era chica y alguien venía a decirme algo de mi viejo y yo no sabía nada”, agregó Gianinna.

Mira la entrevista completa de Gianinna Maradona en Intrusos compartida en YouTube.