Papá de Pedro Moral pierde los papeles cuando le mencionan a Sheyla Rojas [VIDEO]

En la víspera, Jorge Moral defendió a su primogénito a través de una serie de comentarios en Instagram, en las que rechazaba que el ex de Sheyla Rojas sea “un hijito de papi”. Por primera vez en televisión nacional, padre de Pedro Moral fue consultado respecto a la polémica y reaccionó de manera sobresaltada y dijo que prefiere mantenerse alejado de este tema.

“Señorita, escúcheme algo, escúcheme una cosita. El tema es Pedro Moral y Sheyla Rojas, yo soy un empresario serio y tranquilo… No voy a entrar en esa polémica”, empezó diciendo el patriarca de la familia Moral durante una breve llamada que entabló con reportera del programa de Latina.

En otro momento, Jorge Moral admitió que es televidente de ‘Válgame Dios’; sin embargo, prefirió no entrar en detalles sobre la tormentosa ruptura que vivió su hijo. “A mí me vacila cómo lo hacen ustedes, ‘cochinean’ pero, no, no son mala gente (…) No nos molesta eso, pero ¿qué tengo que ver en el tema?”, indicó.

Aparentemente ante la insistencia de la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el padre de Pedro Moral perdió los papeles y elevó el tono de su voz reafirmando “que vertería comentario sobre su hijo y Sheyla Rojas. “El tema es él y Sheyla, le agradecería que no me toque para nada (…) No tengo nada que decir… escúchame mamita, eso es todo gracias”, dijo antes de cortar intempestivamente la llamada.

Estos fueron los comentarios que dedicó el padre de Pedro Moral al pie de una de las últimas publicaciones que realizó su primogénito respecto al nuevo negocio que viene emprendiendo tras cancelar su boda con Sheyla Rojas.