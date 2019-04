Xoana González revela en Instagram las cicatrices tras su reducción de busto [FOTOS]

La modelo Xoana González sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram con una reciente publicación donde mostró los resultados de la reducción de busto a la que se sometió. La argentina compartió unas imágenes de las cicatrices que le quedaron tras someterse al procedimiento que alteró su figura, con la intención de convertirse en madre algún día.

La sensual modelo reapareció en Instagram, donde desató la locura en sus fanáticos al mostrar detalles íntimos de su nueva apariencia, ya que se desconocían los resultados de la reducción de busto a la que se sometió y las marcas en su piel que dejó el proceso.

“Es un ciclo que ya se cumplió y ahora voy a empezar otro”, publicó en la red social, recordando que lo hizo con la intención de concretar algún día sus planes de ser madre. Pese a las marcas, la rubia dejó en claro que está muy segura de su sensualidad y no necesita someterse a otra cirugía para sentirse más sexy.

“Cancele mi turno para sacarme las cicatrices. Me acabo de dar cuenta que no me las quiero sacar, son mis marcas, para los ojos de los demás incluso los míos hasta hace un rato eran horribles pero me saque la ropa y me volví a ver frente al espejo y en vez de fijar la mirada en las cicatrices me miré y sonreí”, destacó la modelo, quien desapareció del los escándalos mediáticos y está feliz junto a su pareja.

Como se sabe, Xoana González se sometió al procedimiento para quitarse los implantes en el 2017; sin embargo, hizo público los resultados de la intervención con las recientes fotos en su cuenta de Instagram.