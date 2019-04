Famoso actor mexicano fue acusado de provocar muerte cerebral de anciano en Miami 

Pablo Lyle, reconocido en México por ser protagonista de la cinta 'Mirreyes vs Godínes' se vio involucrado en un lamentable incidente de tránsito en Estados Unidos, donde agredió a un hombre de 63 años y le provocó la muerte cerebral, según indicó la esposa de la víctima.

El actor Pablo Lyle fue arrestado el pasado domino 31 de marzo por la noche en el aeropuerto de Miami, Florida, tras protagonizar el trágico altercado en la vía pública. Según indican las fuentes policiales, el artista huyó del lugar tras golpear en el rostro al hombre de 63 años, quien terminó impactando contra el suelo.

Segun indicó una fuente de Univision, el galán de las telenovelas mexicanas iba sentado en el lugar del copiloto de un vehículo junto a otras dos personas cuando se dirigían al aeropuerto. El automóvil terminó atravesado en la autopista cuando pretendió dar vuelta en U, impidiendo el paso del otro vehículo.

El conductor de origen cubano de 63 años bajó se su auto y tocó la ventana de la puerta del pasajero donde estaba sentado Pablo Lyle. El actor le reclamó "no golpees mi ventana" y segundos después descendió del carro para golpear en el rostro al adulto mayor.

Tras el impacto, el hombre cayó al piso inconsciente, mientras que el mexicano abandonó el lugar con destino al aeropuerto internacional de Miami. En tanto, la víctima identificada como Juan Ricardo Hernández fue trasladado al hospital Jackson Memorial donde fue derivado a cuidados intensivos; sin embargo, nada pudieron hacer por él, ya que su esposa confirmó que sufrió muerte cerebral.

Pese a la gravedad de lo sucedido, el juez encargado del caso fijó una fianza de 5 mil dólares y permitió que Lyle regrese a México, donde se negó a dar declaraciones sobre el caso que podría complicar su situación con la justicia. "No puedo hablar absolutamente nada, no puedo tocar el tema. Ahorita no puedo hablar, ya habrá alguien encargado de hablar del tema", manifestó.