Laura Huarcayo: “Este es un nuevo comienzo en TV”

Luego de casi tres años de ausencia, Laura Huarcayo reaparecerá este lunes en la pantalla de televisión con el programa ‘Doctor en casa’. Se trata de una propuesta renovada dedicada a la medicina en la que estará acompañada del conocido médico Tomás Borda.

“Ya extrañaba la tele, aunque en estos años le he dedicado el tiempo a mis hijos y a mi familia, tenía muchas ganas de reencontrarme con el público y qué mejor que con un programa de interés para todos, es el momento ideal”, señaló Laura.

“Este retorno es diferente, anteriormente estuve en formatos de concursos en donde había humor, farándula, etc. Ahora el programa estará dedicado a temas más importantes en donde hay que prestar mucha atención, eso me hace feliz porque siempre me ha gustado hacer proyectos donde pueda aprender así que siento que este es un nuevo comienzo para mí y estar al lado de un doctor es definitivamente un reto”, acotó.

A su turno, el doctor Borda explicó cuál será el papel de Laura en el programa.

“Agradezco a Laura por estar muy comprometida con el programa, el soporte de ella es como tener a la paciente en casa que aprovecha la consulta para hacer diferentes preguntas. No vamos a atender por televisión, pero orientamos para que la gente sepa cómo reaccionar ante una emergencia, a dónde acudir y en qué momento”.

Así mismo, adelantó algunas de las secuencias que presentará ‘Doctor en casa’. “Vamos a estrenar ‘La cocina de Tomy’ en donde haré recetas saludables, además iremos a visitar a las personas que necesitan una orientación, a los pacientes de aquellos médicos sacrificados que atienden en postas, mostraremos el avance de la tecnología en el set y aunque no haremos farándula, eventualmente podemos invitar a algún artista para que comparta su caso de salud, entre otras sorpresas”.

Respecto a la sintonía, ambos aseguraron que no es un tema que les preocupe. “Nuestro interés es comunicar adecuadamente una idea o consejo médico, eso ya es más que suficiente sobre todo en nuestro país en donde el sistema de salud está más deteriorado que nunca. Si podemos dar las armas para solucionar algún problema será sumamente importante y si lo hacemos bien, el rating vendrá solo”.

Antes de finalizar, Laura aclaró que no fue parte de un proyecto de cocina para ATV. “Esas imágenes sobre un espacio de cocina que se hicieron públicas fueron parte de unas grabaciones con la productora Segunda Opinión del doctor Borda. Se grabó como una idea, pero nunca se presentó como proyecto a otro canal”, dijo.

Y el doctor Borda remarcó. “Con la productora tenemos varios proyectos en agenda, precisamente, ‘Doctor en casa’ es uno de ellos, que lo hemos venido gestando desde hace un buen tiempo. Tenemos la capacidad y la voluntad para hacer diversas cosas en teve, lo difícil es que esos proyectos salgan, pero es un empuje continuo”. ❖

el dato