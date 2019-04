Gian Piero Díaz arremetió contra el 'Tribunal' por llamar "cobardes" a excombatientes [VIDEO]

El conductor de 'Esto es guerra', Gian Piero Díaz, estalló contra el 'Tribunal' porque tildó de '"cobardes" a los 'Retadores', Said Palao, Mario Irivarren, Pancho Rodríguez.

"No confundamos respeto con cobardía, señor tribunal, no se equivoque. Acá no hay cobardes por si acaso. Me parece una falta de respeto dar a entender que alguien de los que está aquí parado es un cobarde. Cualquier cosa, menos eso", dijo un Gian Piero muy enfurecido.

Al parecer, la molestia de Díaz se debe a que justamente los tres retadores participaron en Combate, programa que fue conducido por el actor.

Pero esta no es la primera vez en que ambas partes se enfrentan. Hace poco, el Tribunal se burló del compañero Mathías Brivio tras confundirlo con 'El jefe'.

Todo empezó cuando Piero preguntó: "¿Dentro de las opciones que tiene está en la posibilidad que Mario Irivarren continúe como el capitán de los Retadores?", a lo que el 'Tribunal' respondió: "Me lo pregunta a mí o al jefe".

Cabe mencionar que Piero también se enfrentó a Brivio, pero en una competencia para conseguir puntos extras a sus respectivos equipos.

El reto consistió en amarrar lazos en argollas en el menor tiempo posible. Para esto, tanto 'Retadores' y 'Guerreros' les enseñaron cómo debían jugar Al principio los conductores se negaron a competir, pero fueron alentados para cumplir con el desafío.

Finalmente, Brivio se convirtió en el vencedor al demostrar que aún es una persona hábil para ciertos deportes. Mientras que Díaz se justificó diciendo: "De verdad soy muy malo con las manos".