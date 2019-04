Magaly Medina se burla de Sheyla Rojas con 'boda Chihuán' en vivo [VIDEO]

Sheyla Rojas continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las revelaciones de Pedro Moral en 'El valor de la verdad', donde aseguró que la modelo quería una boda de 170 mil dólares. Ante ello, la conductora Magaly Medina no dudó en vestirse de novia en la reciente edición de su programa, con la intención de burlarse de la rubia con una 'boda Chihuán'.

Las declaraciones de Pedro Moral revelaron que Sheyla sería una "amante" de las cosas caras, por ello habría comenzado a tratarlo mal cuando dejó en claro que no podía costear la boda millonaria que deseaba, incluso empezó a lanzar comentarios sobre su apariencia física.

Ante lo sucedido, Magaly Medina se presentó en ATV con su vestido de novia y mostró cómo debía casarse la pareja sin gastar más de la cuenta. "Hola, bienvenidos, esto es la 'Boda Chihuán', alguna vez me dijeron que no me vista de novia porque trae mala suerte, pero ya ven, a las brujas no nos pueden desear la mala suerte, porque ya la traemos puesta", dijo la conductora de 'Magaly TV, la firme', dejando en claro que cuando hay amor no se necesita casarse con tanto dinero.

"Dos soles forraditas, quién dice que necesitas 10 mil dólares. Acá le vamos a decir a todos los Pedro Moral Chihuán del Perú que no pongan de pretexto la plata para casarse. Dos soles cada sillita, si tienes 10 invitados, ya pues, vas juntando tu platita", fue el consejo de la pelirroja a la pareja que terminó su relación por falta de dinero.

Magaly adornó su set con todos los adornos de una boda, como los arreglos florales, la cerveza y el vestido cómodo que puede ser conseguido en Abancay. "Si encuentras un vestido que te guste. Alquiladito nomás y le dices al padrino o la madrina que te lo pague, 400 soles nomas", dijo la periodista, resaltando los precios.

Como se recuerda, la pareja conformada por Sheyla Rojas y Pedro Moral acabó con su compromiso a solo dos semanas de hacerlo público en redes sociales, debido a que el empresario no contaba con el dinero para hacer frente a los gastos que habría exigido la modelo.