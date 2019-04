Auto robado impacta en casa de Taylor Swift [VIDEO]

La cantante Taylor Swift se ha llevado un nuevo susto, que pone en alarma su seguridad, luego que un auto robado chocara contra la entrada de su mansión en Rhode Island durante una persecución policial.

Según reveló el medio especializado TMZ, un agente de la ciudad de Hopkinton reportó que un vehículo sospechoso no llevaba placas. El conductor, al verse descubierto, arrancó a toda velocidad y terminó impactando contra las puertas de la casa de la artista de 29 años, que en ese momento no se encontraba.

Un vez que el auto quedó inmovilizado por el impacto, los efectivos se dieron con la sorpresa que en el interior del vehículo, que fue robado en Connecticut, se encontraron tres adultos y un menor de edad. Asimismo, los oficiales se percataron que los ocupantes poseían bebidas alcohólicas y marihuana.

Esta no es la primera vez que la intérprete de 'Look What You Made Me Do' ve expuesta su seguridad. Hace menos de un mes, un acosador ingresó a la casa de Swift en Nueva York utilizando una escalera, pero para la mala suerte del supuesto fan, la artista no se encontraba en ese momento. Sin embargo, el intruso resultó ser Roger Alvarado, quien ya había sido condenado en el pasado por invadir una propiedad de Taylor.

Es por este motivo que la cantante llevó al extremo su seguridad. En 2018, la artista pidió un software de reconocimiento facial para que sea utilizado en uno de sus conciertos en Los Ángeles, con el objetivo de identificar a los acosadores.