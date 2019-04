Mayra Goñi recibe fuerte indirecta de la 'exsaliente' del reguetonero 'Nesty'

La cantante y actriz Mayra Goñi fue víctima de fuertes indirectas vía Instagram, enviadas por una joven que responde al nombre de Brenda Zambrano. La señorita sería la exsaliente del cantante urbano Nesty, quien hace unas semanas viene siendo relacionado sentimentalmente con la artista nacional.

Los rumores sobre un posible romance entre la ex protagonista de 'Ven Baila Quinceañera' y el cubano tomaron mayor fuerza luego que ambos se presentaran en la alfombra roja de los premios 'Mi Gente' en Colombia. En las fotografías del evento que los dos compartieron a través de sus respectivas redes sociales, se vio que intercambiaron algunas prendas, como lentes y un saco.

El programa 'Instarándula' compartió una publicación donde Brenda Zambrano envía un contundente mensaje a Mayra Goñi en su cuenta oficial de Instagram, a pesar de que en un principio la joven aseguró que ella y el cantante eran solo amigos.

"A mi no me cambiaron por algo mejor ni por algo mas rico, me cambiaron por algo peor", aseveró Zambrano en el video donde aparece cantando parte del tema 'Culpables' de Karol G y Anuel AA.

Esto no quedó allí, ya que la joven realizó otra publicación la cual también estaría dedicada a la intérprete.

"Sé que entras a mi perfil, miras mis fotos y te preguntas: ¿Está más bonita que yo? Sí, si estoy mas bonita que tú. Jajajjaj, bonita noche", escribió Brenda Zambrano.

Mayra Goñi fue vinculada con el reguetonero Nesty luego de terminar su relación con el español Fabio Agostini. Recordemos que la expareja puso fin a su romance y al poco tiempo, el español dejó entrever que la cantante le habría sido infiel con el chico reality Nicola Porcella.

'Exsaliente' de Nesty le envía contundente mensaje a Mayra Goñi