Dra. Ana María Polo conmueve a fans al revelar trágica historia de su pasado

Para Ana María Polo no siempre todo fue felicidad. La conductora de 'Caso Cerrado' pasó por tormentosos momentos desde que estuvo en su natal Cuba junto a los integrantes de su familia, sufriendo los estragos del gobierno de Fidel Castro y recientemente se reveló una parte de su pasado que era completamente desconocida.

La xenofobia también afectó a la presentadora de televisión desde sus estudios primarios en Puerto Rico. Ana María Polo siempre se inclinó por la música y el arte, pero diversos sucesos le obligaron a tomar un camino diferente.

Su padre era un empresario exitoso y su madre le apoyaba como ama de casa. Sin embargo, cuando se mudaron al país natal de Ricky Martín, el socio de su padre fue acribillado y los delincuentes dejaron un fuerte mensaje para los emigrantes: "Fuera de aquí cubanos cochinos".

La inseguridad rondaba en su familia. Tal era el temor que su padre les tuvo que poner guardaespaldas para ella y sus dos hermanos. La lógica de ciertos isleños era que los veían como invasores y la xenofobia se apoderó de algunos ciudadanos.

Tras el suceso, Ana María Polo y sus parientes se mudaron a Miami. A los 19 años, la conductora de 'Caso Cerrado', quien había perdido el respaldo de sus padres en su afinidad por la música, se comprometió con un hombre diez años mayor que ella, con quien estuvo a punto de convertirse en madre, pero lo perdió a los cuatro meses de gestación.

La presentadora de Telemundo inició a trabajar como secretaria en un estudio de abogados, donde sus jefes se dieron cuenta que tendría un buen futuro como letrada. Años más tarde realizó sus estudios en la universidad de Miami y empezó su larga carrera de Dra.

Sin embargo, poco tiempo después su padre perdió la vida a causa de cáncer de pulmón y desde entonces las desgraciadas empezaban a merodear en su hado. Años atrás, la Dra. Polo fue detectada con cáncer de mama, el cual fue confirmado en una trasmisión en vivo en un programa de televisión llamado 'Sala de parejas'.

Producto de ese mal, la presentadora de 'Caso Cerrado' tuvo varias depresiones e incluso perdió los ovarios y el pecho derecho. Pese a ello, Ana María Polo demostró que con cada golpe ella se levantaría mucho más fuerte.

Desde entonces, la figura de Telemundo decidió ser una activista contra el cáncer de mama y la imagen representativa para la comunidad LGTB.

Ana María Polo perdió un hijo a los 4 meses de embarazo

Uno de los episodios más vistos de 'Caso Cerrado'

Ana María Polo enfrenta nuevo cáncer

Ana María Polo entristeció a sus millones de fans al confirmar la presencia de la terrible enfermedad nuevamente en su vida: "Yo me hice una mastectomía radial del seno derecho y me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años. Me hice un sin número de cosas para mantener el estado más positivo de la salud, sin tener focos en donde se pudiera presentar el cáncer. Pero me hago una mamografía rutinaria y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo", comentó la popular abogada.

"Los médicos me dijeron que (la masa) era sospechosa y me tuve que hacer una biopsia. Y una biopsia es algo invasivo. Sentí un miedo inmenso, pero dije 'la vida va a continuar, pase lo que pase y si es cáncer, lo tendré que enfrentar igual que lo hice la vez pasada, con la misma valentía'", sentenció la doctora, quien iniciará una nueva batalla por su vida.

Antes de que cobre fama con el programa "Caso cerrado", la doctora Ana María Polo fue la conductora de "Sala de parejas", el cual se convirtió en el favorito de lo televidentes. Aquí uno de los episodios más vistos.

Tras alcanzar el éxito como conductora de televisión, la abogada también probó suerte como cantante. Muestra de su talento es la canción que podemos escuchar al inicio del programa "Caso cerrado", tema que interpretó para la producción de Telemundo.

Ana Marí Polo y la vez que habló sobre su diagnóstico de cáncer

Ana Marí Polo y la vez que conoció a su doble