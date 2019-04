Vania Bludau víctima de fuertes ataques tras posar desnuda en Instagram [VIDEO]

La ex chica reality Vania Bludau se convirtió, una vez más, en el centro de terribles criticas en Instagram por parte de sus seguidores, quienes arremetieron con todo por un pequeño detalle.

La modelo compartió un foto donde apareció dentro de una bañera, dando la espalda mientras miraba por la ventana y sujetando una copa de champagne. Sin embargo, lo que causó indignación entre los usuarios fue que la recién comprometida escribió la leyenda de la fotografía en inglés.

"Never too late or early for champagne (nunca es demasiado tarde o temprano para el champán)", escribió Bludau para compartir la llamativa foto.

Ante esto, los seguidores no se midieron y la reprocharon por no dirigirse a su público en español, pero también aparecieron los defensores de la modelo para poner paños fríos a la situación. Tanto fueron las criticas que Vania decidió desactivar los comentarios y así acabar con la pequeña polémica que se desató en su Instagram.

Horas después, Bludau, quien hace unos días celebró su pedida de mano con una romántica fiesta en Lima, volvió a publicar otra imagen donde lució su anillo de compromiso. Esta vez se aseguró de escribir en inglés y español: "Algún día todo tendrá perfecto sentido. Así que por ahora ríete de la confusión, sonríe entre lágrimas y recuerda que todo sucede por una razón. Salud", señaló la novia del abogado Frank Dello Russo.

Cabe resaltar que no es la primer vez que la expareja de Christian Domínguez se ve envuelta en este tipo de encrucijada. Hace poco, seguidores de Instagram especularon que la fiesta de su compromiso fue gracias a canje.

