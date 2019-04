Gino Pesaressi reaccionó así al ver a Mariana Vértiz besando a su nueva pareja [VIDEO]

Gino Pesaressi entristeció a sus miles de fans al revelar detalles de su separación con la modelo Mariana Vértiz; sin embargo, el modelo no logró ocultar su reacción al ver las reveladoras imágenes de su expareja, quien se lució con un chico en un concurrido local y las grabaciones llegaron a los medios de espectáculos.

Pese a ser confrontado por las cámaras de 'Válgame Dios', el exchico reality nunca dejó de ser un caballero. Gino Pesaressi vio en vivo las imágenes de su expareja junto a otro chico, y dejó en claro que guarda "los mejores recuerdos" de su pareja, quien inició otra relación durante los 4 meses que llevan separados.

Ya sé que está saliendo con alguien desde febrero, yo ya sé que está saliendo con este chico, Mariana ya tomó una decisión y siempre será la mamá de mi hija y siempre voy a estar ahí para mi hija", dijo firme el ex integrante de 'Esto es Guerra', quien pese a la sonrisa nerviosa que manifestó, no dejó de aclarar que no tienen ningún problema en ver las imágenes.

Antes de ver las imágenes, el exconductor de Latina afirmó que la relación pasó por muchos "altos y bajos"; sin embargo, nunca hicieron públicos sus problemas ya que se trata de un tema de ambos. Es un tema que manejamos entre nosotros, estamos bien, somos unos padres súper comprometidos, siempre en una relación hay altos y bajos", sentenció el modelo.

Gino confirmó que ambos terminaron con el romance el pasado octubre, y ambos son personas maduras, por lo que llevan una relación cordial como padres. Actualmente el exchico reality comentó que está soltero y prefiere enfocarse en su trabajo lejos de los escándalos.

La historia de amor de Gino Pesaressi