Daniela Dancourt da una contundente respuesta a Yahaira

Luego de que Yahaira Plasencia mencionara que Daniela Dancourt se está mareando con la fama, esta última no tardó en responder. "La gente que me conoce sabe que nunca me niego a nada, siempre que me piden una foto me detengo y complacerlos, pero lamentablemente no siempre se puede. A veces tenemos cinco presentaciones en un solo día y no tenemos tiempo para detenernos para la foto. Pero si Yahaira Plasencia piensa que me estoy mareando con la fama, pues esa es un percepción", dijo.

"Cerré el tema con Yahaira cuando nos juntamos en televisión y no pienso volver a tener entredichos con ella, de manera que sus palabras las tomo de quien viene. De mi parte solo le deseo lo mejor y que le vaya muy bien en su carrera", acotó.

De otro lado la cantante celebró el haber ingreso al ranking de los temas más sonados en el género tropical del Billboard y que dos de sus videos se puedan ver en la cadena HTV. "En realidad estoy enfocada en carrera, trabajando duro para alcanzar metas, quiero que mi música trascienda así que este es un primer paso importante. Ahora se vienen los premios Heat Latin Music Awards que reconocen a los talentos que están destacando en Latinoamérica. Ahí estamos postulando en las categorías de Mejor Artista Sur y Mejor Artista Revelación así que espero traerle una alegría a mi gente, Eso será en 13 de mayo", mencionó tras indicar que su nuevo disco saldrá a finales de mes.

Antes de finalizar, Daniela dejó abierta la posibilidad de retornar al reality de baile y canto de Gisela Valcárcel. "Si me convocan nuevamente yo estaría feliz de participar, esa pista me dio muchas alegrías, me ayudo a demostrar al público que soy una artista completa en el escenario así que sería feliz de retornar", finalizó.